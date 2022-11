Il bomber classe 2006 da 14 gol in 8 partite viene dal Giappone e non vuole fermarsi

Lentini, Muzio, Vitali. Vi è qui riportata la classifica dei migliori marcatore del Girone E. Il bomber asiatico, primo dell'elenco con 14 reti, ha una peculiarità che lo contraddistingue dagli altri due ed è meritevole di attenzione: non ha mai disputato una gara senza firmare il tabellino. In questa competizione è intenzionato a far male e lasciare il segno contro chiunque troverà davanti coadiuvato dai suoi compagni per regalare la vetta al suo staff e alla sua gente.

TOP ELEVEN, MA FUORI DAL MONDO VIRTUALE

Fame, grinta e tanta voglia di mettersi in mostra. Non parliamo di un giocatore qualunque perché Lentini Paolo Shunsuke guarda tutti i comuni mortali dall'alto della classifica marcatori dell'intera gamma di raggruppamenti dell'Under 17. Ci aspettiamo che abbia le caratteristiche che almeno rimandino ad un numero 9 di razza, ma il fantasista in sede Vismara gioca da ala, esterno d'attacco o seconda punta, trovandosi sempre nel fulcro del gioco dl tecnico biancorosso Matteo Curioni, imbattuto da sette gare sia con gli Allievi di fascia A che con la Juniores, annata che sta trascinando al primo posto a pari merito con il Villa a 22 punti. Di certo l'onze biancorosso sta dando un grande apporto alla stagione del club di Milano est. Sarebbe da folli sostenere il contrario: collezionista di più di un terzo della marcature della sua squadra, unico giocatore a dare la garanzia di firmare il tabellino una volta per tempo e colui che può fregiare il titolo di miglior marcatore sulla galassia Regionali.

DALLE CENERI DI HIROSHIMA AL SOGNO ECCELLENZA

Dai campetti di periferia per arrivare a dire la propria in un eventuale futuro nel panorama calcistico. Storia che accomuna Garnacho, Muriel, Gabriel Jesus e Paolo Shunsuke Lentini, italiano con origini giapponesi, non trasferitosi in Italia solamente per un'escursione, ma con l'ambizione di raggiungere il calcio dei grandi. Citando Arrigo Sacchi: «Il calcio è la cosa più importante fra le cose meno importanti»; non per Shun, debuttante sui campi di oratorio già dall'età prematura di otto anni, sognando in grande. Prima Lombardia Uno e successivamente Enotria, in seguito alle due ottime realtà, decisamente attrezzate e dotate di un ottimo settore giovanile. La formazione sul suolo locale è stata accompagnata dalla preparazione atletica fornita dal Nakasuji, meta ricorrente delle estati trascorse dal Rashford di Milano. All'età di 13 anni le gesta calcistiche del talento grezzo sono state individuate ed apprezzate da una società di tutto rispetto: la Calvairate.

«ESSERE CAPOCANNONIERE NON È UN CASO»

Riprendendo Messi nel discorso pre finale di Copa America 2022: «Se siamo qua ci sarà un motivo». Le dichiarazioni del bomber non vanno molto lontane dalle parole del ''mas grande'' della storia di questo meraviglioso sport (via al dibattito). Lentini ha però come idolo e si rivede in un altro extraterrestre: Kylian Mbappe Lottin. Il piccolo Donatello è conscio del percorso che sta facendo, abbina tecnica a sacrificio, ma riconosce il merito delle persone che lo circondano: «Sono tre anni che milito nella Calvairate, dove ho trovato un bell'ambiente, all'interno del quale riesco ad esprimere tutte le mie potenzialità sia da seconda punta sia da esterno offensivo sinistro, questo anche grazie al tecnico Curioni e al preparatore atletico Menco». Dunque i quattordici gol segnati dall'italo-giapponese non sono di certo l'epilogo di una breve favola, ma la premessa per lo sbarco in una nuova realtà, ovviamente, dopo aver provato a staccare un pass per gli Élite, insieme alla sua squadra, insieme ai suoi compagni di avventura, insieme al suo gruppo di amici.