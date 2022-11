Si cambia in casa oronera: nuovo tecnico per risollevare morale e classifica

Una sola vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro il Cenisia e 7 sconfitte. In casa Torinese serviva e serve una svolta, e il primo segnale arriva dalla panchina: Alessandro Chisari non è più l'allenatore dell'Under 17. L'ormai ex tecnico oronero ringrazia società e ragazzi attraverso i suoi profili social e si prepara a nuove sfide, e il suo posto viene preso da nientemeno che Alberto Piazza.

Reduce dalla non felice esperienza sulla panchina dell'Under 17 del Casale, conclusa principalmente a causa delle condizioni in cui versa il club nerostellato, Piazza aveva voglia di tornare a casa e di ricominciare voltando pagina. Proprio a noi di SprinteSport aveva raccontato della sua volontà di chiudere il capitolo giovanili e puntare ad una Prima squadra, ma il richiamo di una sfida come quella di condurre alla salvezza gli allievi della Torinese è stato troppo forte, ed ecco che domani arriverà l'esordio sul difficile, difficilissimo campo della capolista Pro Eureka; insieme a lui ci sarà il suo storico collaboratore e allenatore in seconda Mattia Cafagna, che darà il suo contributo per cercare di risollevare le sorti di una squadra al momento ultima in classifica e con il peggior attacco del raggruppamento (sono solo 6 le reti all'attivo).

Oltre al ruolo di tecnico dell'Under 17, Piazza ricoprirà anche il ruolo di supervisore tecnico, e chissà che l'anno prossimo non possa arrivare il tanto agognato salto "nei grandi", magari proprio in Via dei Gladioli, a due passi da casa. Una cosa è certa: Alberto Piazza è tornato.