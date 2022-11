Costamagna risponde all'eurogol di Sarkis: impresa dei lupi

Un pareggio al gusto di impresa per la Cheraschese che costruisce il secondo sgambetto stagionale per il Chisola. I vinovesi rallentano e vedono scappare il Nichelino in vetta in solitaria. Le due formazioni arrivano a questa importante gara separate da un solo punto in classifica. I padroni di casa a quota 22 in seconda posizione e i bianconeri a 21 in terza. Entrambe le squadre conoscono bene l'importanza di portare via tre punti dal campo oggi. I biancoblù di Luca Mezzano scendono in campo con un 4-3-3 a trazione anteriore, con i due terzini che salgono in fase offensiva per...

