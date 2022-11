Pierro imbriglia il Quincitava, Yahya e Toscano firmano il successo rossoblù

Dopo il pareggio di spessore sul campo del Lascaris, il Lucento si conferma in crescita e batte 2-0 il Quincitava tra le mura amiche. I ragazzi di Alessandro Pierro interpretano molto bene la gara, lasciando il possesso ai gialloneri di Luca Contiero e ripartendo con grinta ed efficacia: ed è proprio in una di queste occasioni che nasce il vantaggio di Kharassane, servito a meraviglia da Almondo. Nella ripresa i padroni di casa hanno una grande chance per il raddoppio con il rigore di Gerace, ma Gazzola è bravo a distendersi e a respingere; il capitano rossoblù si fa perdonare...

