Rigori parati, traverse e terzini in gol: l'altalena regala un pareggio super-avvincente

Finisce con un pari 2-2 con suspance finale il match tra Città di Cossato e Ivrea. Avanti i padroni di casa con Negm su rigore nel primo tempo, parziale saldamente in mano alla squadra di Fasana, dopodichè nella ripresa l'Ivrea con un uno-due fulmineo firmato da Chelotti e Melis sembra poter portare a sè l'incontro. Invece no, dal momento che Lamaj infila la rete del definitivo pari. Nel conto anche due traverse (per gli orange) e alcune occasioni mancate a tu per con il portiere (per i biellesi). Rammarichi per entrambe le squadre, dal momento che l'Ivrea di Giusti ha...

