Pergolettese, scelto l'allenatore dell'Under 17: Matteo Gay prende in mano i classe 2005

Tassello dopo tassello, anche il vivaio della Pergolettese sta prendendo forma nei suoi quadri tecnici per la prossima stagione. Dopo la promozione di Alessio Pala in Primavera, il punto di domanda più grande riguardava la guida tecnica della prossima Under 17: sciolte le riserve, la scelta è ricaduta su Matteo Gay. Classe 1975 ed ex volto del calcio professionistico con le maglie di Monza, Voghera, Mantova e Varese tra le altre, ha vestito la casacca del Pizzighettone dal 2002 al 2005 e quella del Fanfulla nella stagione 2008/2009.

Matteo Gay prende in mano quindi i classe 2005, alcuni - come Gabriele Pessolani e il figlio d'arte Gabriele Tacchinardi - già protagonisti della fantastica annata dei 2004 con Pala in panchina. Il terzo posto in campionato alle spalle di Renate e Piacenza fa ben sperare in vista del prossimo campionato. Dopo la conferma di Emanuele Russo alla guida dell'Under 16 e lo spostamento di Federico Bonetti dall'Under 15 all'Under 14, il vivaio gialloblù completa quindi un altro passaggio fondamentale per presentarsi preparati ai nastri di partenza per la stagione 2021/2022.