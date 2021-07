Renate, ecco il primo rinforzo per l’Under 17: dall’Alcione arriva Leonardo Foresti

Il Renate è senza dubbio la squadra più attiva sul fronte mercato e, dopo aver annunciato ormai già da due settimane tutti gli staff per la prossima stagione (prima di qualunque altra società lombarda), con il grande ritorno dell’Under 16, è scatenata anche sul fronte mercato giocatori. Difatti, nella giornata di ieri pomeriggio, il club brianzolo ha annunciato il primo rinforzo per la stagione 2021/2022: si tratta di Leonardo Foresti, difensore classe 2005, in arrivo a titolo definitivo dall’Alcione, dopo un biennio. L’ex Orange, quindi, sarà a disposizione dell’Under 17, sotto la guida del neo tecnico Silvio Tribuzio.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club: «Perfezionato in questi giorni il passaggio in nerazzurro di Leonardo Foresti (nella foto). Il giovane difensore classe 2005 è stato prelevato a titolo definitivo dall'Alcione Milano. Nato a Milano il 25 Febbraio 2005, il giovane Leonardo muove i suoi "Primi Calci" nell'A.S. Masseroni Marchese. Nell'aprile del 2013 entra a far parte della Lombardia quindi, dall'agosto 2016 al giugno 2019, indossa la maglia dell'Accademia Internazionale Calcio. È in quell'estate che Leonardo si trasferisce all'Alcione, conquistando ben presto anche un posto nelle rappresentative regionali di categoria. Oggi l'inizio di una nuova ed entusiasmante avventura con le Pantere Nerazzurre! Facciamo un grosso benvenuto a Leonardo!».