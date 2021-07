Feralpisalò, scelto il post Baresi: guida tecnica affidata a Matteo Serafini

Matteo Serafini sarà il nuovo allenatore dell’Under 17 della Feralpisalò, e succederà ad Alessio Baresi – che ha ritrovato il suo amico Aimo Diana alla Reggiana, nel ruolo di vice allenatore della prima squadra.

Serafini chiude il cerchio. La casella dei 2005 era l’ultimo pezzo mancante del puzzle del vivaio verdeblù, ora è davvero tutto pronto per la prossima stagione in casa Feralpi. Dopo la conferma (ufficiale) con conseguente prolungamento di contratto sino al giugno del 2023 di Mauro Bertoni alla guida della Primavera; la conferma di Francesco Pellegrini sulla panchina dell’Under 15; e la conferma di Alessandro Rossi al timone del gruppo dei 2008, ecco scelta anche la guida tecnica per la panchina dell’Under 17. Scelta che è ricaduta su Matteo Serafini. Classe 1978, storico capitano della Calvina, ex calciatore della Ciserano e del Crema in Serie D e della Pro Patria in Serie C, con trascorsi in Serie A con le maglie di Siena ed Empoli, ha allenato la Calvina in Serie D due stagioni fa. Il tecnico era finito anche sul taccuino del Lumezzane, per la panchina della prima squadra, ma alla fine il matrimonio è andato a buon fine con i Leoni del Garda. Per lui si tratta della prima esperienza da allenatore su una panchina professionistica.

Lunedì giornata decisiva. Ora che tutte le scelte del vivaio verdeblù sono state fatte dal duo Pinardi-Lodi, non resta che attendere l’ufficialità da parte della società sui quadri tecnici. In tal senso, lunedì 2 agosto potrebbe essere finalmente la giornata decisiva per conoscere i piani del settore giovanile gardesano.