Pergolettese, ufficializzato il nuovo tecnico dell’Under 17: è Giovanni Mussa

Giovanni Mussa è il nuovo allenatore dell’Under 17 della Pergolettese. La società, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social, lo ha reso noto: «L' U.S. Pergolettese comunica che il sig. GIOVANNI MUSSA sarà il nuovo allenatore della squadra Allievi Naz. U17. Terminata l'esperienza con la formazione del VILLA VALLE, che ha partecipato nella passata stagione al campionato di serie D, ha accettato con entusiasmo la proposta arrivata dalla Pergolettese, per entrare nell'organico tecnico del settore giovanile».

Una notizia che ha destato sicuramente stupore, rispetto alle iniziali volontà del club gialloblù. Difatti, come abbiamo anticipato ormai quasi un mese fa, la scelta per il post Alessio Pala (promosso a tecnico della Primavera) era ricaduta su Matteo Gay: classe 1975, ex calciatore professionista di Monza, Voghera, Mantova e Varese tra le altre, che ha vestito la casacca del Pizzighettone dal 2002 al 2005 e quella del Fanfulla nella stagione 2008/2009. Il candidato in pectore era lui. Ma poi la trattativa tra le parti è saltata, e così il responsabile del settore giovanile Filippo Giuliani ha optato per Giovanni Mussa. Il tecnico aveva fatto ritorno al Villa Valle lo scorso 4 febbraio, subentrando a Marco Bolis. Ma il 21 giugno le strade tra Mussa e il Villa Valle si sono definitivamente separate. Ed ecco ora la Pergolettese, una nuova e ambiziosa sfida per lui. Già domani è atteso il suo primo giorno di lavoro in casa gialloblù, data di inizio anche per l’Under 16 di Emanuele Russo.