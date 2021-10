Giana Erminio-Renate: le Pantere vincono in casa dei biancazzurri per 0-2. Sfida bella ed equilibrata per tutti i 90 minuti

Colpo grosso del Renate che conquista i tre punti in casa della Giana Erminio al Giacinto Facchetti di Trezzano Rosa battendo i ragazzi di Barzaghi per 2-0. Il risultato certo premia il gruppo di Tribuzio, ma ai biancazzurri va dato il merito di aver “tenuto botta” senza mai dare l’impressione di essere troppo in sofferenza nei confronti degli ospiti. Se infatti nel primo tempo l’equilibrio è stato il filo conduttore dell’incontro, nel secondo tempo si è dilatato il divario tra le due compagini, senza che però la Giana rinunciasse ad attaccare e a riversarsi nella metà campo avversaria. Non da...

