Lecco-Renate: Aquile indomabili sui calci piazzati. Di Pietro apre le danze, Berti sentenzia e Ranfi infierisce

Tris a sorpresa. Il Renate cade per la seconda settimana consecutiva, questa volta al Rigamonti–Ceppi, al cospetto di un Lecco coriaceo e cinico, che dà continuità al roboante 6-0 inflitto al Fiorenzuola. Un passivo forse troppo pesante per un Renate che, seppur non in stato di grazia, ha creato a più riprese presupposti per segnare. Lo spirito combattivo dei rivali, tuttavia, ha fatto la differenza, oltre alla grande capacità di costoro di sfruttare nel migliore dei modi i calci di punizione. Un Ranfi sugli scudi ha poi arrotondato il risultato nella ripresa, consentendo alle Aquile di volare ad alta quota....

