Giana Erminio-Lecco: Ronchi show, i biancazzurri vincono in casa 2-1 contro i ragazzi di Vicinanza Toscano che nella ripresa dimezzano lo svantaggio

Finisce con la vittoria in casa per 2-1 l’anticipo del sabato tra Giana Erminio e Lecco che vede i ragazzi di Barzaghi balzare momentaneamente in testa alla classifica a quota 12 punti davanti alla Pro Sesto. Giana Erminio che ha saputo colpire nel momento giusto, quando si è trattato di farlo, ma che nella ripresa, per merito anche di un Lecco non affatto scoraggiato, ha saputo soffrire e resistere alle incursioni dei ragazzi di Vicinanza Toscano. Proprio il Lecco nel primo tempo ha faticato a prendere le misure ai padroni di casa, andando all’intervallo sotto di due gol. Nel secondo...

