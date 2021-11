Piacenza-Giana Erminio: decisivo il rigore di Turrisi a fine primo tempo per gli ospiti, Barzaghi sorride e consolida il primato

Non è stata sicuramente la miglior partita della stagione, né tanto meno per la Giana Erminio di Omar Barzaghi (squadra abituata a giocare un certo tipo di calcio), ma basta un calcio di rigore di Turrisi, dopo un'entrata decisamente scomposta di Gandolfi su Francolini per decidere l'incontro e portare a casa i tre punti: tanto basta per rimanere in scia del terzetto assieme a Pro Sesto (capolista) e Pro Vercelli (terza, ad un solo punto dai biancocelesti) che con tutta probabilità si giocherà la vittoria finale del campionato Turrisi dal dischetto. Partita molto tosta e intensa per entrambe le squadre...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con