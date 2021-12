Renate-Pro Patria: Ferrari risponde con una doppietta al gol di Ghibellini e sigilla tre punti fondamentali per i Tigrotti

Termina con la vittoria per 2-1 Pro Patria all'ultimo respiro la partita tra i tigrotti e i padroni di casa del Renate, anche se i tabellini ufficiali reciteranno - con tutta probabilità - un successo a tavolino per 3-0 in favore degli uomini di Scandroglio, perché nel corso del match le sostituzioni del Renate sono state effettuate in quattro tempi anziché nei canonici tre previsti dal regolamento, regalando quindi alla Pro Patria una vittoria d'ufficio con tre lunghezze di margine essendo un risultato più favorevole rispetto a quello maturato sul campo. La partita si apre con un sostanziale equilibrio messo...

