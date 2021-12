Pro Vercelli-Renate: Patruno, Iaria e Cornetti mettono la freccia e ribaltano il Renate prima di un finale tutto da vivere. La Pro resta in scia alla Giana

Un finale thriller ma la Pro Vercelli svolge il compito alla perfezione, batte il Renate e resta in scia alla Giana. La squadra di Stefano Melchiori, non senza soffrire e con una partita altalenante ha ragione dei lombardi: 3-2 il risultato finale per i bianchi grazie a un finale dalle mille emozioni. I padroni di casa regalano la prima frazione e vanno sotto per la rete di Adamo poi nella ripresa cambiano volto e vanno sul 3-1 con le reti di Patruno e dei subentrati Iaria e Cornetti. Sembra finita ma Trecozzi rimette di nuovo in partita i neroazzurri, che...

