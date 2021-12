Piacenza-Lecco: Felice e Di Pietro firmano la rimonta bluceleste, Pro Patria agganciata al quarto posto

Il Lecco di Vicinanza Toscano supera 2-1 in rimonta il Piacenza di Giacobone, grazie alle reti di Andrea Felice (con la complicità di Fossati) e Andrea Di Pietro (dopo una schema su punizione) nel secondo tempo, in una gara per nulla semplice e che era iniziata malissimo per i blucelesti, con la rete del vantaggio biancorosso segnata da Lorenzo Gandolfi al 21' dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Gara che è poi radicalmente cambiata nella ripresa per i ragazzi di Vicinanza Toscano, che festeggiano la fine del 2021 nel migliore dei modi: conquistando il quarto posto, a pari punti con la...

