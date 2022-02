Pini marchia la vittoria delle Pantere e interrompe la corsa della capolista

Le Pantere graffiano e tramortiscono la capolista, di nuovo. Come accaduto nella partita di andata, il Renate si impone sulla Giana Erminio e si porta a casa tre punti pesantissimi. Successo per 1-0 firmato da Pini, che al 4’ della ripresa si inserisce con i tempi perfetti e trasforma in gol l’assist con il contagiri di Luca Bovi. Si interrompe così a cinque la striscia di vittorie consecutive per i biancazzurri, autori di una prestazione decisamente sottotono, in particolare rispetto a quanto mostrato nel corso della stagione. Invece i nerazzurri disputano una prova di carattere e personalità, mettendo sotto la...

