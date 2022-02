La Pergolettese esagera e ne fa sette, Sartori cala la tripletta e si porta il pallone a casa

L'occasione era ghiotta per la Pergolettese di Giovanni Mussa, che non fallisce il matchball contro la Virtus Verona (che occupa le zone basse della classifica) e supera i rossoblù con un pazzesco 7-0. Match deciso dalla tripletta di uno strepitoso Gabriel Sartori, in vero e proprio stato di grazia. Nel mezzo, il gol di Riccardo Bozzuto, per un primo tempo chiuso in scioltezza 4-0. Poi, nella ripresa spazio anche al solito Gabriele Pessolani (questa volta dagli undici metri). E infine, proprio nei minuti di recupero gioia anche per i due neo entrati Stefano Cremonesi e Joele Ingardia, che si iscrivono al tabellino completando la grande giornata di festa gialloblù. Che resta in scia della capolista Padova e del Südtirol nelle zone alte della classifica.

Sartori è scatenato. Il match si apre subito con i padroni di casa che si rendono pericolosi con Riccardo Bozzuto, a caccia del gol del vantaggio, ma il numero 7 tutto solo a porta sguarnita non riesce a trasformare la chance in gol, e la Virtus Verona evita il gol con un salvataggio proprio sulla riga della porta. La squadra di Mussa ha decisamente un altro piglio però, e soltanto due minuti più tardi sblocca la partita con Gabriel Sartori, che sfrutta al meglio il cross proveniente da destra e si iscrive per la prima volta nel tabellino del match. Bozzuto, che al 3' non era riuscito a far gol, trova fortuna al 12', quando all'interno dell'area di rigore è il più veloce di tutti e brucia la difesa avversaria, insaccando il portiere avversario alla sua destra e portando a due le reti di vantaggio in favore dei gialloblù. L'assedio prosegue, e al 15' la Virtus Verona rischia il definitivo ko, ma si salva sul tiro di Gabriele Tacchinardi a botta sicura. Al 29' la squadra di Mussa dà il colpo di grazia alla partita, nuovamente con Sartori, che è il più lesto all'interno dell'area di rigore e sfrutta al meglio la chance che gli capita, superando Lombardi con un rasoterra che finisce alla sua sinistra. Ma è la giornata di Gabriel Sartori, e a due minuti dalla fine del primo tempo mette a segno anche il gol numero tre di giornata: tiro da fuori area con deviazione della difesa della Virtus, che spiazza Lombardi e finisce in rete. Il primo tempo si chiude con una sola squadra in campo, la Pergolettese, avanti di ben quattro reti sulla Virtus Verona.

Gioia anche per Pessolani. La ripresa è un copione di quanto visto nella ripresa, e la Pergolettese ha gioco facile sugli avversari. L'unica azione ospite pericolosa arriva al 1' del secondo tempo, con un super tiro di Enrico Stenati: ma Doldi non si fa sorprendere, e gli dice di no. Passano poco più di dieci minuti e la Pergolettese ne segna un altro: calcio di rigore per i gialloblù guadagnato da Pessolani (atterrato dopo un dribbling in area di rigore) che s'incarica anche della battuta: dal dischetto non sbaglia e spiazza Lombardi, segnando il gol numero otto del suo campionato. Pergo che però non si accontenta, e nei minuti finali porta addirittura a sette le sue reti: prima Cremonesi - entrato dal 30' - che s'inventa il gol direttamente da calcio d'angolo e poi Ingardia, proprio nell'ultimo minuto di recupero: dal dischetto dell'area di rigore diagonale rasoterra che infila il portiere ospite e chiude la partita sul definitivo 7-0.

IL TABELLINO

PERGOLETTESE-VIRTUS VERONA 7-0

RETI: 5' Sartori (P), 12' Bozzuto (P), 29' Sartori (P), 43' Sartori (P), 16' st rig. Pessolani (P), 46' st Cremonesi (P), 49' st Ingardia (P).

PERGOLETTESE (3-4-3): Doldi 7 (40' st Bianchi), Vailati 7, Pagliarini 7, Raimondi 7, Barcilesi 7, Carcano 7 (1' st West), Bozzuto 7.5 (30' st Luppo), Tacchinardi 7 (30' st Ingardia 7.5), Pessolani 7.5 (16' st Hoxha), Delledonne 7, Sartori 8.5 (40' st Cremonesi 7.5). A disp. Pascar, Pederzani. All. Mussa 8.5.

VIRTUS VERONA (4-3-3): Lombardi 6.5, Matiz 5, Lucchese 5.5, Doro 5.5 (15' st Amaini 6), Peretti 5.5 (15' st Fantini 6), Pierdomenico 5.5, Conti 6, Olivieri 6, Stenati 7 (10' st Capitanio 5.5), Brunelli 6 (10' st Leucci 5.5), Filippi 5.5 (10' st Giannotta 6). A disp. Padovani, Pellegrini, Pasquariello, Saccomani. All. D'Antonio 5.5.

ARBITRO: Totaro di Mantova.

AMMONITI: Tacchinardi (P), Pierdomenico (VV).

L'INTERVISTA

Soddisfatto a fine partita per la vittoria e per la prestazione il tecnico della Pergolettese Giovanni Mussa: «Partite facili non ne esistono. Non nascono facili, diventano facili quando sei bravo ad interpretarle bene e fare quello che devi fare. Siamo partiti molto forte, arrivando a concretizzare bene ogniqualvolta ci presentavamo a ridosso dell'area di rigore. Abbiamo sfruttato le nostre qualità. Da inizio stagione siamo cresciuti tanto, siamo solidi dietro e abbiamo tanti giocatori in grado di far gol. Sono molto soddisfatto, perché abbiamo fatto una grandissima partita, non rischiando praticamente mai, se non sull'unico loro tiro, dove però Doldi è stato molto bravo. Oggi non era facile perché sulla carta poteva esserci un po' di presunzione, invece la squadra ha giocato con il piglio giusto».