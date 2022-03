La decide Meriggi: 7.5. Scaravilli semina il panico: 7. Capitan D'Amato non molla mai: 7

La Pro Sesto si aggiudica lo scontro diretto di giornata contro il Renate. Basta il gol di Meriggi per mandare in estasi i presenti al Breda, assolutamente convinti dalla prestazione dei ragazzi di Angellotti. I bianco-azzurri sono ora a +4 sui rivali, comunque sempre in partita, soprattutto grazie ai centrali D'Addesio, Ferraroli e D'Amato e al buon lavoro di Mariani, Pini e Lisco in fase offensiva. Fra i padroni di casa si evidenziano le performances dell'autore del gol partita e del suo assistman Scaravilli, senza dimenticare le geometrie di Laurato e l'ottimo lavoro della difesa. PAGELLE PRO SESTO Tomea 6.5...

