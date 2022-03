Sfida di alta classifica, la Giana si impone sulla Pro Sesto e fa un ulteriore passo in avanti verso i Playoff

Sfida avvincente e con tanti gol la partita tra Giana Erminio e Pro Sesto che vede i padroni di casa imporsi 3-2 contro i ragazzi di Angellotti. Per i biancazzurri la vittoria rappresenta un altro punto fermo, un altro mattoncino verso la corsa ai playoff distanti ormai quattro gare. Occasione mancata invece per la Pro Sesto che vincendo avrebbe potuto rimescolare le carte in tavola. Nulla è ancora deciso, ma i biancocelesti hanno una freccia in meno alla loro faretra per tentare il colpaccio e arrivare direttamente alla fase successiva. I ragazzi di Barzaghi, ridotti all’osso causa diversi infortuni, hanno...

