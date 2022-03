Calcio champagne Pro, la banda Angellotti dilaga nel finale

A volte si può provare ad arrampicarsi sugli specchi, ma prima o poi la verità viene sempre fuori: la sfida tra Pro Sesto e Seregno ha visto gli ospiti aggrapparsi con le unghie e con i denti alla speranza di portare via almeno un punto, ma nel finale la maggiore qualità della Pro è emersa in toto, e gli uomini di Angelotti hanno rotto gli indugi, dilagando nel finale per un rotondo 5-2. Seregno punito probabilmente oltre i suoi demeriti, ma la vittoria della Pro è stata più che meritata, e senza gli sprechi sottoporta e la grande prestazione di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con