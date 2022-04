Delledonne-Pessolani, la Pergolettese vince il big match

Con due gol in 6 minuti la Pergolettese stende il Padova e si prende il secondo posto in classifica. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, i gialloblù vincono il big match di giornata assicurandosi matematicamente una delle prime due posizioni. A decidere la gara le reti di Delledonne e Pessolani a metà del primo tempo, con la reazione dei veneti che si ferma sulla traversa.

LA PARTITA

Parte bene il Padova, che con tutte le intenzioni di spaventare la difesa gialloblù si fa vede nell'area della Pergo con un paio di situazioni pericolose che non si concretizzano. I ragazzi di Mele sbandano ma si riprendono subito, con Delledonne che che ha una grande occasione per segnare il vantaggio ma Cherubin è bravo a respingere. La partita è frizzante e giocata a viso aperto da entrambe, e ai padroni di casa serve una bella parata di Doldi per rimanere sullo 0-0 fino al 19', quando arriva il vantaggio: azione personale di Pessolani, un difensore lo contrasta e la palla arriva sul piede di Delledonne che non sbaglia. Al 25' i gialloblù completano il terribile uno-due: grande azione di Carcano a destra e cross per Pessolani che con un gran sinistro al volo raddoppia. Il doppio svantaggio abbaterebbe anche un toro, ma il Padova è squadra vera e reagisce con Dalla Vestra che però viene fermato dalla traversa al 40'. Nella ripresa i veneti cercano in tutti i modi di riaprirla, ma la Pergo tiene bene il campo sfiorando pure il terzo gol: a blindare il risultato ci pensa comunque la difesa, con Barcilesi su tutti autore di una prestazione monstre.

IL TABELLINO

PERGOLETTESE-PADOVA 2-0

RETI: 19' Delledonne (Pe), 25' Pessolani (Pe).

PERGOLETTESE (4-3-3): Doldi, Vailati, Pagliarini, Raimondi, Barcilesi, Carcano (34' st Pascar), Bozzuto (45' st Ingardia), Tacchinardi (42' st West), Pessolani (45' st Luppo), Delledonne, Sartori (45' st Riboni). A disp. Bianchi, Brignoli, Cremonesi, Hoxha. All. Mele.

PADOVA (4-3-3): Cherubin, Salvato, Grosu, Menetto, Susanu, Boi, Antonello (22' st Ebosele), Masiero (22' st Gobbo), Dalla Vestra (22' st Frison), Tusha (1' st Brugnolo), Crescini. A disp. Mangiaracina Lopez, Pan, Destro. All. Rossettini.

ARBITRO: Ghizzardi di Mantova.

ASSISTENTI: Urbani di Cinisello Balsamo e Siciliano di Cinisello Balsamo.

AMMONITI: Menetto (Pa).