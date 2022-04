Qualità e palla a terra, l'ottimo torneo della Pro Vercelli

La Pro Vercelli chiude il suo Maggioni Righi al quarto posto, arrivando fino alla semifinale persa per 2-1 con l'Atalanta che poi ha vinto il torneo. «Non era facile arrivare davanti a squadre come Juve e Toro - spiega il tecnico dei bianchi Stefano Melchiori -, abbiamo disputato un ottimo torneo, anche con Atalanta e Sassuolo abbiamo fatto molto bene. Un torneo in cui si gioca tutti i giorni è sempre duro, come è giusto che sia ho fatto ruotare tutti i giocatori che avevo a disposizione, sopratutto in attacco avevamo tante soluzioni nonostante mancasse la punta Coppola per infortunio....

