Piccirillo-Bertolio, il Lecco chiude col sorriso

Vittoria e quarto posto. Il Lecco di Vicinanza Toscano chiude con un 2-0 in casa il proprio campionato e certifica la sua posizione di classifica a un solo passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Contro il Piacenza la partita viene decisa nel secondo tempo, con Piccirillo e Bertolio che firmano gli ultimi tre punti dell'anno.

LA PARTITA

Il Lecco gioca bene, ma la prima occasione degna di nota è degli ospiti che si vedono annullare un gol al 9': Monaco insacca sugli sviluppi di un corner, ma la sua posizione è di fuorigioco. Poco dopo inizia il tiro al bersaglio verso la porta di Vivenzio, che sarà uno dei protagonisti del match: il primo intervento del portiere piacentino arriva all'11' sul gran tiro dalla distanza di Lanotte. Al 15' tocca a Zulli, che parte come un treno sulla fascia e conclude verso la porta col mancino, il portiere dice ancora di no. Al 40' la palla gol più ghiotta: Piccirillo sfonda a destra e impegna Vivenzio che respinge di piede, ripetendosi poi sul tap-in di Romito. La ripresa comincia con un'idea "folle" dello stesso Romito che calcia in porta da centrocampo, palla fuori non di molto. Il gol è nell'aria, e al 22' sembra cosa fatta ma Lanotte e Grieco non trovano il varco giusto per sfondare. A sbloccare la gara allora è Piccirillo: Lanotte sfonda dalla destra, Vivenzio respinge per l'ennesima volta ma non può nulla sulla ribattuta dell'ex Como che fa 1-0. A due minuti dalla fine il Lecco mette in ghiaccio il risultato: Moscheo calcia un rigore che Vivenzio, manco a dirlo, para, la palla arriva sul piede di Bertolio che firma il 2-0 finale.

IL TABELLINO

LECCO-PIACENZA 2-0

RETI: 26' st Piccirillo (L), 43' st Bertolio (L).

LECCO (4-2-3-1): Fall 6.5, Zulli 7.5 (40' st De Simone sv), Berti 6.5 (15' st Pellegrino 6.5), Di Pietro 6.5 (35' st Ceola sv), Oliva 7, Moscheo 6, Piccirillo 7.5 (40' st Bertolio 7), Lanotte 7.5, Romito 6 (15' st Grieco 6), Bianchi 6.5 (1' st Donzelli 6.5), Ranfi 6.5 (40' st Sammarco sv). A disp. Agostino, Cani. All. Vicinanza Toscano 7.

PIACENZA (3-4-2-1): Vivenzio 7.5, Piacentini 6, Napoletano 6, Gandolfi 6, Monaco 6.5 (1' st Mantegazza 6), Travini 6, Carollo 6 (35' st Napolitano sv), Biasia 6 (1' st Salsa 6), Mattioli 6, Dalcerri 6, Cabella 6. A disp. Fossati, Sollini. All. Giacobone 6.

ARBITRO: Raineri di Como.