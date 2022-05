Quando vincere tutte le partite non basta: l'esonero più incredibile dell'anno

6 partite vinte su 6 e un ottavo di finale tutto da giocare contro la Giana Erminio. La storia di Lorenzo Mele ha dell'incredibile: il giovane allenatore, infatti, sarebbe stato esonerato nella giornata di venerdì, a una settimana dall'inizio dell'avventura Scudetto dei classe 2005 gialloblù. La Pergolettese Under 17, che durante la stagione aveva già vissuto un avvicendamento in panchina, con Giovanni Mussa promosso alla guida della prima squadra con la quale ha raggiunto addirittura i playoff di Serie C, viene travolta quindi da un altro scossone con l'allontanamento di colui che di Mussa era il vice, e che ha guidato la squadra nelle ultime sei partite di campionato. Vincendole tutte.

Triestina (5-1), FeralpiSalò (3-2), Legnago (5-0), Trento (7-0), Padova (2-0) e Mantova (1-0): queste tutte le rivali messe il fila da Mele, che ha preso la squadra quando era al terzo posto a -5 dal Padova e a -2 dal Sudtirol e l'ha portata al secondo posto a +4 sul Padova e sempre a -2 dagli altoatesini centrando in carrozza la qualificazione agli ottavi di finale della corsa Scudetto, nei quali i gialloblù sfideranno la Giana Erminio nel derby lombardo in programma in questo fine settimana. E chi ora andrà in panchina con la squadra? L'allenamento di domenica mattina è stato diretto da Matteo Gai, già collaboratore tecnico della prima squadra, ma il futuro sembra delineato con il ritorno di Giovanni Mussa, reduce dallo 0-0 con la Pro Vercelli che ha qualificato al secondo turno i piemontesi: l'ex Villa Valle, che da ieri ha ripreso in mano la squadra, potrà quindi ora concludere il percorso cominciato a inizio anno con i classe 2005. A cominciare dalla sfida con la Giana di domenica nell'andata degli ottavi di finale della corsa Scudetto.