L'allenatore esonerato dopo 6 vittorie in 6 partite: «Dispiace aver chiuso in questa maniera»

È stato l'esonero che ha fatto più discutere nelle ultime settimane. L'allenatore è Lorenzo Mele, 30 anni (è un classe 1992) e una militanza quinquennale in gialloblù. La squadra è la Pergolettese Under 17, formazione che quest'anno sta regalando gioie infinite al club: oggi i classe 2005 sono infatti qualificati per i quarti di finale nella corsa Scudetto e nel weekend scenderanno in campo per la gara di andata contro la Paganese. Un risultato fantastico e meritato per quanto ha espresso la squadra in questa stagione, e basti pensare all'ultima uscita in casa contro la Giana Erminio: c'era da ribaltare il 2-0 dell'andata, e con una doppietta di Gabriele Pessolani e un gol del figlio d'arte Gabriele Tacchinardi la missione quasi impossibile è andata a buon fine. L'ennesimo capolavoro del tecnico Giovanni Mussa, che dopo l'allontanamento di Mele ha ripreso in mano la squadra che aveva guidato fino a inizio marzo, quando è stato promosso in prima squadra (portata addirittura ai playoff di Serie C).

6 PARTITE, TUTTE VINTE

Tanto è durato l'interregno di Lorenzo Mele - che di Mussa era il vice - come primo allenatore sulla panchina dei 2005: «Poi sono stato congedato con una telefonata. Dispiace aver chiuso in questa maniera un percorso fatto di grandi sacrifici, ma non voglio speculare e ho poco da aggiungere: è andata così, non ho nessun rancore verso la Pergolettese che anzi ringrazio per le opportunità che mi ha dato in questi 5 anni». Allenatore degli Esordienti, match analyst della Primavera e quest'anno vice appunto di Giovanni Mussa: e quando il tecnico ex Villa Valle è stato chiamato a risollevare le sorti della prima squadra, la società ha puntato su di lui per il finale di campionato. Sei partite, sei vittorie: «Abbiamo fatto 6 partite molto belle contro avversari molto forti, il merito è tutto dei ragazzi: il mio rapporto con loro non cambierà mai, sono stato estremamente contento di ciò che mi hanno detto e dei messaggi che mi hanno scritto quando sono stato mandato via. Sono grandi, capiscono come vanno certe cose: è stato il miglior attestato di stima che potessi ricevere, gli auguro di raggiungere l'obiettivo che si sono posti insieme alla società». Un ringraziamento va poi anche proprio a Mussa, che dopo l'eliminazione ai playoff ad opera della Pro Vercelli è tornato sulla panchina dei 2005 guidandoli nel doppio confronto agli ottavi con la Giana Erminio: «Gli devo molto, anche quando è andato in prima squadra lo sentivo sempre per avere dei consigli: il merito di come sta andando questa squadra è tutto suo. Quando ho avuto bisogno c'è sempre stato».

Lorenzo Mele, di spalle, carica i suoi ragazzi nella partita del suo esordio da primo allenatore

SUL MERCATO

Ancora giovane ma con diverse esperienze anche con le Scuole Calcio, i camp estivi e lo scouting di Milan e Inter, Lorenzo Mele era alla prima panchina da primo allenatore alla guida di una squadra agonistica e dall'1 luglio sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione: «Dopo 10 anni di sacrifici ero riuscito a fare uno step importante, ma credo anche di essermelo meritato: ho sempre avuto gruppi molto buoni grazie alla società, ma a fine stagione dalle mie squadre sono usciti sempre almeno 2 giocatori che hanno fatto il salto in club di Serie A e B. Anche questo dei 2005 è un gruppo importante e lo sta dimostrando: a novembre dissi ai ragazzi che non dovevamo accontentarci del terzo posto, quasi mi diedero del pazzo ma alla fine siamo arrivati secondi (dietro al Sudtirol ma sorpassando il Padova, ndr). Non bisogna mai porsi dei limiti, sono partiti come sorpresa e oggi sono una delle 8 migliori squadre d'Italia: la convinzione nei propri mezzi è fondamentale».

I NUMERI DELLA SQUADRA

PARTITE GIOCATE - 20

VINTE - 15

PAREGGIATE - 2

PERSE - 3

GOL FATTI - 56

GOL SUBITI - 17

I NUMERI DI LORENZO MELE