Il sogno della Pergolettese si interrompe nella maniera più crudele, esultano Padova e Cesena: le foto delle semifinali

Due impianti bellissimi, lo "Stadio della Vittoria" di Tolentino e il "Bruno Recchioni" di Fermo. Due partite tiratissime, la prima risolta da un colpo da biliardo di Jacopo Tiveron e la seconda decisa solamente dai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Avanzano Padova e Cesena, tornano a casa Avellino e Pergolettese. Le semifinali Scudetto dell'Under 17 Serie C hanno inaugurato le due settimane finali nelle Marche: sfoglia la gallery per vedere le foto èiù belle delle due partite!

Jacopo Tiveron eroe di Padova: è con un gol del suo centrocampista, infatti, che i veneti centrano la finalissima tricolore. Il numero 8 biancorosso risolve la difficile sfida con l'Avellino con un gol a 10 minuti dalla fine di un match per lunghi tratti bloccato e nel quale i campani avevano comunque tenuto molto bene testa agli avversari (creando anche le situazioni migliori nel primo tempo). I ragazzi di Luca Rossettini la spuntano grazie a una ripresa giocata col piede sull'acceleratore e decisa al 35' con un destro nell'angolino basso di Tiveron bravo a raccogliere la sponda all'indietro di Simionato.

Nella gara della sera, il trailer è stato melodrammatico. Un primo tempo chiuso senza reti, una ripresa con il botta e risposta aperto da Gabriel Daniele West della Pergolettese e chiuso da Gianmarco Castorri del Cesena. La partita va ai supplementari e poi ai rigori, con gli errori di Pessolani e Sartori - proprio due tra i più grandi protagonisti di una stagione comunque memorabile - che permettono a Michael Maltoni di andare a calciare per la vittoria: il 19 dei romagnoli non sbaglia e la formazione di Filippo Masolini fa festa. Grande delusione per il risultato ovviamente per Giovanni Mussa, il tecnico gialloblù, ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di storico.

LA FINALE SCUDETTO

PADOVA-CESENA

Fermo • Stadio Bruno Recchioni

Venerdì 17 giugno, ore 20:00