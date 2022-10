Sogna Haaland e si ispira a Leao, il capocannoniere che arriva dai dilettanti

Dalla spensieratezza della provincia al rigore milanese, dalla bucolica campagna al grigiume della città, dal mondo dei sogni a quello delle opportunità. Il tratto di Autostrada del Sole che collega Lodi a Milano porta con sé i dubbi, le speranze e le attese di chi ogni giorno fa su e giù tra questi mondi tanto vicini quanto opposti. Lungo questi 30 chilometri nasce la storia di Lorenzo Di Maio, attaccante classe 2006, che poco più che bambino viene prelevato dal Pieve Fissiraga, sua squadra d'origine, per fare il salto e passare all'Ausonia grazie al lungimirante occhio del sempre attento ds Mario Di Benedetto.

Per i neroverdi giocherà 5 stagioni, prima di essere integrato nella rifondazione del settore giovanile del Sangiuliano City (al primo anno tra i professionisti) nella stagione 2022/23, al termine delle quali arriverà al proprio apice raggiungendo la finale regionale Under 16 dello scorso giugno, conquistata in seguito alla vittoria del campionato da imbattuti. Lorenzo segnerà 13 gol in campionato formando con Colombo la coppia gol più prolifica del girone (40 reti in due) e 4 gol nelle fasi finali della coppa, tra cui i 2 decisivi nella semifinale con il Lombardia Uno. Sempre in quella stagione, otterrà l'occasione di esordire da sotto età con l'Under 17 dell'Ausonia, contro il Rozzano, prendendo il posto di Menfalout (anch'egli oggi al Sangiuliano, ma in Primavera).

Dopo la strabiliante stagione con i neroverdi per lui arriva il momento del doppio salto: dall'Under 16 alla 17, dal dilettantismo al professionismo, dal campionato regionale a quello nazionale col Sangiuliano City, dove è fortemente voluto dal suo allenatore Di Benedetto insieme al suo partner Colombo e altri giocatori ex Ausonia protagonisti nella corazzata dei 2006 quali Lattisi, Borghi, Cravino e Gualtieri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lorenzo è un giocatore che fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore. Numero 10 sulle spalle, ma non il fantasista che ci si aspetta: più che assistere ama segnare, più che imbucare ama essere lanciato e alla confusione preferisce il campo aperto. Una vera e propria seconda punta, dunque, ma maledettamente prolifica. L'amore per il dribbling e la sua velocità potrebbero suggerire che la sua comfort-zone in campo sia sulla fascia ma è accentrandosi che dà il meglio di sé. Il tandem con Colombo è micidiale, i due si sposano alla perfezione nello scacchiere di Di Benedetto con un trequartista a supporto e quest'anno sembrano essersi scambiati i ruoli in termini di reti segnate. Il ragazzo è giovane e sicuramente deve migliorare su alcuni aspetti del suo gioco, su tutti la continuità durante la partita.

LA CONSACRAZIONE

Nella storia di Di Maio il punto più alto finora raggiunto è rappresentato senza dubbio dalla (quasi) perfetta stagione 2021-22 con l'Ausonia. Impeccabili in campionato con 64 punti distribuiti in 24 partite, che significa 20 vittorie, 4 pareggi e ZERO sconfitte, uniti al miglior attacco e difesa con 90 gol fatti (più di 3 a partita) e 22 subiti (meno di uno per match). Per Di Maio sono 13 i gol in campionato, che lo hanno posizionato tra i 6 migliori bomber del girone, distribuiti quasi maniacalmente in 11 partite, con solo due doppiette all'attivo. I ragazzi di Di Benedetto vanno anche vicinissimi all'en-plein raggiungendo la finale di Coppa Lombardia persa col Brusaporto ai rigori in quel di Caravaggio. Lorenzo in coppa è devastante: segna agli ottavi, ai quarti e ne fa 2 nella semifinale di ritorno al Lombardia Uno, conquistandosi praticamente da solo il pass per la finale, portando l'Ausonia a un passo dall'idillio. Sono proprio questi i due gol a cui tutt'oggi è più affezionato e che ricorda con maggior piacere.

INIZIO FULMINANTE TRA I PRO

È quindi con un curriculum di tutto rispetto che Di Maio si presenta al debutto tra i professionisti col Sangiuliano City. La sensazione che il ragazzo abbia qualcosa di speciale c'era già ma il risultato sul campo supera abbondantemente le aspettative: 5 gol nelle prime 3 partite che permettono ai gialloverdi di essere tra le prime posizioni al primo anno in Under 17 di Serie C. Dopo il gol alla prima giornata nell'8-1 contro il Novara il numero 10 ne fa addirittura 4 contro il Fiorenzuola la settimana dopo, prendendosi di diritto il posto di capocannoniere del girone. Approccio esaltante quello di Di Maio con la categoria, ma non insperato: «Mi aspettavo un impatto così, perché è dal primo giorno di ritiro che non vedevo l'ora che iniziasse il campionato, ero e sono molto carico» commenta con personalità il baby-gioiello. «All'inizio è stato faticoso, ci dovevamo conoscere tutti venendo da realtà diverse ma ora ci siamo abituati ai ritmi dei professionisti e penso che possiamo lottare per vincere il titolo nazionale». Insomma, nonostante l'età sa già caricarsi di importanti responsabilità.

UN PO' HAALAND, UN PO' LEAO

Quando un ragazzo giovane inizia a farsi notare si sprecano i paragoni, e in questo caso lo stesso Di Maio fa il nome di chi è un calciatore in cui si rivede per caratteristiche: «Penso che Rafa Leao sia quello a cui assomiglio di più: entrambi facciamo del dribbling e della velocità il nostro asso nella manica». Su chi sia il suo idolo in assoluto, Lorenzo non ha dubbi: «Fin dai tempi del Salisburgo ho seguito con un certo interesse Haaland: di lui mi ha colpito il fatto che dovunque gli arrivi il pallone, vede sempre se riesce a calciare in porta. Credo che sia l'attaccante perfetto e il più forte in circolazione per fisico, tiro e velocità: non gli manca niente». Certo, il gigante norvegese è di un altra categoria rispetto a tutti i giocatori del globo, ma Di Maio può vantarsi di avere una media-gol migliore perfino del suo beniamino: un gol ogni 56 minuti per il 9 del City, uno ogni 41 per il capocannoniere del Sangiuliano.