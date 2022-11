Batte la prima in classifica e viene esonerato, l'assurdo capolinea della storia tra il Lecco e Jeda

Dopo la notizia della separazione tra il Renate e il suo tecnico Andrea Scandroglio, la settimana delle panchine di Under 17 Serie C si fa ancora più rovente. Il secondo allenatore a saltare nel Girone A è Jeda, a cui il Responsabile del Settore Giovanile Paolo Pennati avrebbe comunicato che non sarà più l'allenatore dei 2006 del Lecco.

UNA NOTIZIA INASPETTATA

La decisione della dirigenza lecchese ha stupito tutti, considerando che la formazione dei 2006 si trova attualmente quarta in classifica a soli 3 punti dalla vetta e assume ancora più i connotati del mistero se si pensa che nell'ultimo turno di campionato i ragazzi di Jeda sono stati i primi a superare l'ancora imbattuta - e a punteggio pieno, al tempo - Pro Vercelli con un ottimo 3-4 in trasferta. Da capire i motivi della scelta, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club.

IL SOSTITUTO

Manca ancora l'ufficialità, ma la panchina dei lecchesi sarebbe stata affidata al giovane Emanuele Tedoldi, allenatore classe '95 che ha già esperienza tra le fila del Lecco, avendo allenato l'Under 15 nella stagione 2020-21. Tedoldi sarebbe poi dovuto essere promosso l'anno successivo alla guida dei 2006, ma aveva preferito tentare il salto all'Under 15 del Perugia. È passato poco più di un anno da allora ma finalmente lo si può dire: l'allenatore guiderà i 2006 del Lecco ed ora avrà a disposizione il tempo della sosta per preparare con i suoi ragazzi l'assalto al primo posto in classifica.