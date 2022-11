Vittoria 8-1 alla prima giornata, poi 4 sconfitte di fila! Esonerato l'allenatore, già scelto il sostituto

Andrea Scandroglio non è più l'allenatore del Renate. Ad annunciarlo è la stessa società tramite un comunicato stampa:

«A.C. Renate Settore Giovanile comunica di aver sollevato il Sig. Andrea Scandroglio dall'incarico di allenatore responsabile della squadra Under 17. A lui il Club esprime la massima gratitudine per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il percorso insieme ed i migliori auspici per il proseguo della carriera».

UN INIZIO COMPLICATO

Il tecnico, arrivato in estate dopo una lunga esperienza alla Pro Patria, paga l'inizio negativo della sua formazione e dice addio alla panchina delle Pantere dopo solo 5 partite, durante le quali è riuscito a portare a casa una sola vittoria, per l'altro alla prima giornata, contro la Pro Patria per 8-1. Purtroppo per Scandroglio l'inizio sfavillante non ha avuto il seguito sperato e il Renate dopo allora è incappato in quattro sconfitte consecutive, con soli due gol realizzati, contro Pro Vercelli (2-1), Pro Sesto (0-2), Lecco (1-0) e l'ultima, quella decisiva, contro il Sangiuliano City (1-2). I nerazzurri si trovano ora al penultimo posto in classifica.

IL NUOVO ALLENATORE

Poco dopo l'annuncio dell'esonero di Scandroglio il Renate ha comunicato il nome del suo sostituto, l'ex allenatore - tra le altre - dell'Under 15 del Lecco Giovanni Cristiano:

«Il Settore Giovanile dell'A.C. Renate è lieto di comunicare di aver affidato a Giovanni Cristiano l'incarico di allenatore responsabile della squadra Under 17. Nato a Mariano Comense il 26 Ottobre 1973, quello di Cristiano è un volto già conosciuto in casa nerazzurra, avendo guidato dal 2013 al 2015 le formazioni Giovanissimi Professionisti dell'A.C. Renate».

DA DOVE VIENE

Sempre tramite comunicato stampa, la società offre un excursus della carriera del neo-allenatore, al quale è stato sottoposto un contratto fino a giugno 2023:

«Nel 2016 siede sulla panchina del 1913 Seregno Calcio vincendo il titolo Regionale con i Giovanissimi. Dodici mesi più tardi è ancora vincitore del Campionato Regionale B, sempre nella categoria Giovanissimi, sulla panchina della USD Casatese. Nell'estate del 2018 è chiamato alla guida della formazione Juniores Nazionale della Calcio Lecco 1912, che lo trascina di nuovo nei prof con la vittoria del Campionato di Serie D. Per Cristiano arriva così prima l'esperienza sulla panchina dell'Under 17, quindi nella stagione 2020-2021 diviene responsabile della Primavera 3. L'anno passato invece, sempre in forza alla Calcio Lecco, ha assunto la guida tecnica della formazione Under 15, ricoprendo anche il ruolo di direttore tecnico per il settore agonistico».