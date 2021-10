Recuperi Varese, impresa del Lonate Under 17 in casa dell'Accademia Varesina

Si è concluso il programma dei recuperi dell'Under 17 di Varese. Delle gare disputate la sorpresa arriva da Vedano Olona dove ieri sera il Lonate Ceppino si è imposto per 3-1 in casa dell'Accademia Varesina, una delle pretendenti al successo finale. I ragazzi di Roscelli hanno disputato la partita perfetta, trovando i gol nel secondo tempo con Luca Carnevale (arrivato in estate dal Villa Cassano), Gabriele Marongiu e Jonathan Cannata. Vano il gol nel finale dell'Accademia Varesina guidata da Roberto Bulgheroni che, dopo i primi novanta minuti di stagione, è la grande delusa della giornata.