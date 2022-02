Super Marongiu per la tripletta

La partita giocata fra Lonate e Nuova Abbiate era molto attesa: le due squadre, di pari livello, si distanziavano di soli quattro punti. A dimostrazione di quanto il risultato di oggi fosse decisivo è stata la tensione avvertita durante il match, soprattutto a ridosso degli ultimi 20 minuti. Claudio Roscelli il tecnico del Lonate si complimenta con gli avversari: «La squadra della Nuova Abbiate era in forma, è stata una partita equilibrata per tutta la durata del primo tempo, peccato per il nervosismo che è fermentato negli ultimi minuti. Complimenti anche ai miei ragazzi che son riusciti a portare a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con