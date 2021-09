Trofeo Annovazzi, Inter-Milan Femminile: i rigori incoronano le nerazzurre di Torriani, la freddezza di Sperduto porta le rossonere a un passo dal trionfo

Milano è nerazzurra. L'Inter di Torriani batte ai calci di rigore i cugini del Milan e si porta a casa la 6° edizione del Trofeo Annovazzi "Woman's Football", la seconda consecutiva dopo il trionfo del 2019. Un torneo praticamente perfetto per le baby interiste, che mietono un'altra vittima di lusso dopo la vittoria convincente in semifinale contro l'Atalanta (3-1) e si portano a casa il primo derby stagionale oltre al primo trofeo. Tanti rimpianti invece per il Milan di De Martino, soprattutto dopo aver messo il muso avanti per ben due volte. Certo, perdere ai rigori - soprattuto ad oltranza...

