Calendari: Under 17 di Juve, Alessandria e Girls Ovada con le liguri, c'è la prima fase dell'Under 15

Sono usciti anche i calendari riguardanti i campionati di Under 17 e Under 15 femminile. L'attesa è finita anche per queste due categoria che partiranno nel fine settimana del 9 e 10 ottobre. Come annunciato nella riunione di domenica 20 settembre, il campionato Under 15 prevede una fase iniziale da quattro gironi che terminerà già a novembre e in base alla classifica saranno stilati altri due raggruppamenti che proseguiranno per il resto della stagione.

Nell'Under 17 sono stati formati due gironi, il primo interamente piemontese composto da 8 squadre: Baveno, Academy Pro Vercelli, Femminile Juventus, Accademia Torino, Torino, Independiente Ivrea, Volpiano e Cit Turin. Il secondo vedrà impegnate Juventus, Boys Calcio (Ovada Girls) e Alessandria con le liguri Sampdoria, Genoa, Spezia, Entella e Football Genova.

I due gironi di Under 17 si stopperanno il 5 dicembre dopo la seconda giornata di ritorno, riprenderanno dopo la pausa invernale il 6 febbraio per l'ultimo mese della fase regionale. Tre gironi da cinque squadre dell'Under 15 concluderanno la prima fase il 7 novembre, quello da 4 finirà già il 24 ottobre.

