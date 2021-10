Rebaudengo-Valdruento: La fotogallery di Girolamo Cassarà del match di via Gottardo

Le foto di Girolamo Cassarà della bella vittoria del Valdruento in casa del Rebaudengo, match valido per la seconda giornata del Girone A Under 17 di Torino. A segno per i ragazzi di Salvatore De Lucia: Mauro Magrin, Andrea Di Chiara e Cristiano Candiloro (0-3). SCANSIONA UN QR CODE SUL GIORNALE DI QUESTA SETTIMANA E APRI LA FOTOGALLERY DA APP CLICCA QUI PER LEGGERE LA PARTITA: REBAUDENGO-VALDRUENTO...

