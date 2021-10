Barracuda-Vianney: Diablo Pizzuto, gol e assist nella rimonta gialloblù

Un Vianney così, con un Pizzuto così, potrà togliersi togliersi grandi soddisfazioni e dar fastidio a molte squadre in questo campionato. Terza vittoria in 4 giornate per la squadra di Angelo Guerrisi, che attenzione non è solo Pizzuto, il collettivo gialloblù può contare su un centrocampo solido con Flaviano "Ciccio" Lichinchi perno centrale affiancato dagli ottimi Sarroco e Roccuzzo, in difesa perfetta la prestazione di Matteo Miscione. Il Barracuda però non ha fatto una brutta partita, anzi la squadra di Tonino Scorpaniti era passata in vantaggio con un gol da "tutti in piedi ad applaudire" di Antonio Filippone, un destro...

