Riozzese-Atalanta: «Dea» Bertoli continua a far volare le fortissime bergamasche. Pasinetti tiene alto l'onore di casa

Una partita scritta in partenza, che tuttavia le ragazze della Riozzese hanno onorato al meglio delle loro possibilità pur con tantissimi problemi di formazione. Il primo tempo finisce 3-1 per la Dea, ma il sigillo messo a segno da Elettra Pasinetti sarà il primo gol incassato dall'Atalanta in questo campionato. «È una piccola soddisfazione, non so quanti ne prenderanno. Sono veramente uno squadrone - commenta il tecnico rosanero Francesco Di Lao - la differenza è importante e si sente soprattuto nel corso della partita, al momento dei cambi». È infatti nella ripresa che la nerazzurre prendono il largo facendo lievitare il risultato di una sfida che terminerà con un espulsione per parte. La Riozzese tuttavia arriverà al fischio finale in nove come spiega Di Lao: «Prima dei cartellini rossi avevo richiamato anzitempo una ragazza in panchina per motivi disciplinari».

Non mancano però gli spunti positivi per le padrone di casa, che dopo la sconfitta con il Monza all'esordio avevano battuto l'Aurora Sovere. «Sono stato contento del fatto che il loro tecnico all'intervallo, sul tre a uno, ha richiamato le sue giocatrici al massimo impegno. Forse all'inizio ci hanno sottovalutato un po', alla fine hanno stravinto ma per farlo hanno dovuto dar fondo alla loro qualità. Questo è quello che chiedo alle mie ragazze. Chiunque venga qui deve giocarsela e non avere vita facile».

Tripletta di Alice Bertoli nell'Atalanta, con il portiere di casa Rechichi che si guadagna nonostante tutto la palma di migliore tra le rosanere. Ma chi può fermare quest'Atalanta secondo Di Lao: «Sarà difficile, per quel che ho sentito e visto forse il Brescia può avvicinarsi. Già il Monza lo vedo di un livello diverso. Con altre squadre come Cremonese o Orobica, penso che la sfida potrà essere più equilibrata, soprattutto quando recupereremo al meglio le giocatrici ancora con problemi fisici».





IL TABELLINO





Riozzese-Atalanta 1-11

RETI: Ripamonti (A), Minuscoli (A), Gregis (A), Pasinetti (R), Corbetta (A), Bertola (A), Bertola (A), Bertola (A), Amoruso (A), Brusamolino (A), Brusamolino (A).

RIOZZESE: Rechichi, Cattivelli, Fortarezza (17' st Bonalda), Ravera, Rinaldi, Salazar (10' st Rosano), Menna (23' Pisu), Lusignani, Pasinetti, Lauria, Sordelli. A disp. Asti. All. Di Lao.

ATALANTA: Colombo, Brivio (16' st Raccagni, 23' st Brembilla), Minuscoli, Balossi (38' Ripamonti), Villa (1' st Amoroso), Amoruso (26' st Casanova), Bertola, Camillo (35' st Mandelli), Corbetta (10' st Brusamolino), Galbusera, Gregis. A disp. Morini. All. Frigerio.

ARBITRO: Bonetti di Lodi .

ESPULSE: Brembilla (A), Ravera (R).