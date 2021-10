Accademia Pertusa-Moncalieri: Cosentino decisivo, i blues a punteggio pieno

Uno scontro al vertice cha ha già il sapore di verdetto. Nonostante il campionato sia alle prima battute, quello tra Accademia Pertusa e Moncalieri è già un big match. Ad avere la meglio dopo i 90’ è il Moncalieri che porta a casa la vittoria con un 3-2, ma non senza lottare con un Pertusa che ha venduto cara la pelle. La squadra di casa del tecnico Flavio Capelli ha subito un unico stop in questo avvio di stagione, per mano del Cus; mentre gli ospiti si presentano a punteggio pieno. Il Pertusa di affida alla solida formazione che ha...

