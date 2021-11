Brescia Femminile-Atalanta: bis di Pasini, ma la cannonata di Amoroso pareggia i conti al novantesimo

Il match dei match combattuto a Paratico: Brescia Femminile-Atalanta. Da un lato, la giovane formazione di Zafferri che guida la classifica, dall'altro lato una tra le tante professioniste del girone B con 73 gol fatti e 4 subiti. Una partita che già solo a leggersi promette bene, e il risultato ne è la prova: finisce 3-3, con tante occasioni buone da entrambe le parti. A portarsi per prime in vantaggio sono proprio le padrone di casa, con una bella azione corale: palla buttata dentro l'area, al volo di sinistro Senici la gira nell’angolino basso. Risponde dopo 10 minuti la formazione ospite: con una palla filtrante in area, la difesa del Brescia si apre e Amoroso davanti al portiere la butta dentro. Come un botta e risposta, la formazione di Zafferri trova il 2-1 al 36', quando Pasini ruba palla al portiere e con un pallonetto realizza il gol. Il momento cruciale è l'inizio del secondo tempo, in particolare il decimo minuto: il fischietto del direttore di gara vede un fallo di mano in area e assegna un rigore al Brescia che potrebbe portarsi sul 3-1. Sulla zolla è Senici, ma la palla esce clamorosamente dai pali. Le ragazze però non mollano e riescono a ritrovare il gol grazie alla progressione di Pasini. L'opera sembra fatta e finita, ma l'Atalanta sfoggia la propria qualità. Lo fa prima scoccata la mezz'ora, quando sul calcio d'angolo di Iorlo la sfortunata Schivalocchi la butta nella propria rete, ricordando un po' la stessa situazione di Ibrahimovic contro il Bologna. Sullo scoccare del 90' arriva la beffa per il Brescia: Amoroso parte dalla fascia, si accentra e tira un bolide che buca la rete avversaria. Arriva così il fischio finale: termina 3-3, con un'ottima prestazione da entrambe le parti, ma tanto rammarico per il tecnico Zafferri. Queste le sue parole: «Abbiamo avuto almeno 8 occasioni, sbagliato un rigore, preso gol al 90' e mezzo autogol. Giocato molto bene, magari avremmo meritato quel qualcosa in più, sicuramente oggi siamo state un po' sfortunate. Ma il calcio è questo e lo accettiamo. Contenti della prestazione ma brucia un po'. Per quanto riguarda il nostro campionato, le squadre che Le squadre che competono non sono tante, però stiamo facendo il nostro cammino».

IL TABELLINO

BRESCIA FEMM.-ATALANTA 3-3

RETI: 14' Senici (B), 25' Amoroso (A), 32' Pasini (B), 21'st Pasini (B), 32'st aut. Schivalocchi (B), 49'st Amoroso (A).

BRESCIA FEMM.: Bibe, Calderan, Corallo, Bissolotti (25' st Schivalocchi), Posa, Zucca, Bertoloni (29' st Ubiali), Celestini, Senici (45' st Accardi), Squaratti, Pasini (26' st Berlinghieri). A disp. Polini, Zampatti, Roselli, Parietti, Reia. All. Zafferri.

ATALANTA: Colombo, Brivio, Minuscoli, Amoroso, Villa, Brusamolino (46' st Brembilla), Amoruso (18' st Foni), Camillo, Corbetta, Galbusera (40' st Balossi), Gregis. A disp. Morini, Ripamonti, Casanova, Mandelli, Raccagni. All. Frigerio.