PDHAE-Mappanese: Tisi in pieno recupero, i biancorossi riaprono il campionato

Dopo 95 minuti di battaglia, si accorcia ad un punto, la distanza in classifica tra la prima della classe PDHAE e la Mappanese, capace di bloccare in modo egregio la capolista nel primo tempo, riuscendo contemporaneamente a punire l'errore di Vuillermoz per il gol dello 0-1, e, nella ripresa, bravi a spezzare in continuazione il forcing dei valdostani, riuscendo contemporaneamente ad essere cinici grazie a Tisi, punire un posizionamento sbagliato della difesa orange con il gol che vale i tre punti. Padroni di casa, che, oltre al preambolo già spiegato sopra, nel primo tempo non sono riusciti a creare particolari...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con