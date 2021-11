Pianezza-Caselette 2-5: Petrillo da casa sua, Antoniazzi 4 assist, ma che forte Iorio

Pianezza-Caselette, uno spot per i Provinciali. Una sfida bellissima vinta dal Caselette, squadra in ottima salute, con un punteggio forse troppo severo per i 2006 del Pianezza che sono molto di più che una bella speranza. In copertina il gol di Alessandro Petrillo da 40 metri, i colpi di testa di Federico Iorio, gli assist di Daniele Antoniazzi, il colpo di reni di Fabio Granero. Difesa a tre per il Pianezza di Alex Birtolo, in tribuna per squalifica, in panchina c'è Fabio Abrate. Caselette con il 4-4-2 in cui Antoniazzi agisce da seconda punta di raccordo tra il centrocampo e...

