Milan-Inter: D'Elia, Fornara e Mutti. Le nerazzurre vincono il derby in rimonta e si prendono il primo posto in solitaria

2-3 il punteggio finale, ma che racconta solo in minima parte cosa è successo in questo memorabile derby. Il Milan parte forte con Donolato e chiude il primo tempo sull1-0. Sperduto aumenta il distacco nei primi minuti della ripresa, ma tra le nerazzure ci sono D'Elia e Mutti, pronte a sorprendere con una rimonta che ha dell'incredibile. Allacciate le cinture e preparatevi, non si assiste tutti i giorni a una gara del genere. Sfida ai piani alti. La gara si prospetta agguerrita. 21 punti a testa, sette vittorie su sette per entrambe le squadre: ci si gioca il primo posto....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con