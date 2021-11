Accademia Pertusa-Vianney 0-2: El Rhalmi e Pizzuto decisivi, continua il sogno gialloblù

Il Vianney non è più una rivelazione, è una realtà. I gialloblù, con la vittoria sull'Acacdemia Pertusa, sono gli unici imbattuti del girone b e si prendono stabilmente il primo posto portandosi a più due sul Moderna. A mettere in cassaforte i tre punti le reti di El Rhalmi e Pizzuto, una per tempo, non senza fatica contro un Pertusa che non molla mai e crea tantissimo. Due reti annullate per fuorigioco ai gialloverdi di Capelli che scendono in campo comunque con l’atteggiamento giusto. I padroni di casa si affidano alla solita solidità difensiva con Muntianu, Amato e Pinto. In...

