Beiborg-Morevilla: Aloi mattatore, il gol di Corrorati salva i gialloverdi, finisce 3-3

Calcio spettacolo quello andato in scena in via Fratelli Cervi, dopo novanta minuti di fuoco il big match termina in pareggio. Primo tempo all'insegna del Morevilla di Jacopo Scorteghin capace di mettere in difficoltà i gialloverdi che però reagiscono disputando un secondo tempo da sogno. Tensione nel post gara a seguito di una colluttazione tra un dirigente della squadra ospite e un giocatore gialloverde, si sfiora in rissa, decisivo l'intervento del tecnico di casa Pusceddu e del dirigente avversario Rocco Biondo che riescono a calmare gli animi. Si parte subito forte con entrambe le squadre alte e intenzionate a sbloccare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con