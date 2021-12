Torino-Accademia Torino: le granata di Ilaria Borri ribaltano il risultato con i gol di Sotgiu, Bosio ed Esposito e blindano la vetta

Un match di fuoco quello tra Torino e Accademia Torino, terminato 4-2 per la padroni di casa al termine di novanta minuti giocati con il coltello tra i denti da ambo le parti. Il campo premia il Torino dell'allenatrice Ilaria Borri, che negli ultimi cinque minuti del secondo tempo ha totalmente ribaltato il risultato fino a quel momento favorevole alle avversarie per 1-2; i tre punti conquistati consentono alle granata di volare in classifica e continuare a godersi il primo posto in solitaria. I primi quarantacinque minuti si chiudono in perfetta parità con la rete di Rebecca Sotgiu per la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con