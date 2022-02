Aarab il guardiano della nebbia domina il cielo, Benaissa scaglia una saetta

In un annebbiata Mirafiori finisce 2-2 tra Moderna e Lesna Gold. Prima frazione di gioco ricca di opportunità ma priva di cinismo seguita da una ripresa esaltante con finale al cardiopalma. Si decide tutto nella seconda parte del match, giusto il tempo del fischio della riapertura delle danze, che padroni di casa passano in vantaggio con Samuele Morselli. Il Lesna risponde con l'ingresso in corso di Aarab che stravolge gli equilibri con un inserimento e piattone micidiale al 70'. Parità che lascia il posto alla bordata al 90' di Benaissa, che riporta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti agguantano...

