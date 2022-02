Capolavoro di Alessio Del Crè, scatenato Di Chiara, Rihi fa pari sul gong

Nella partita della vita ci vuole un gol della vita. Spettacolare quello con cui Alessio Del Crè porta in vantaggio il Valdruento e che tiene avanti fin quasi al fischio finale i rossoblù, che hanno accarezzato da vicinissimo l'impresa di battere la capolista Spazio Talent Soccer, che agguanta il definitivo 2-2 con una zampata di Zakaria Rihi. Nel mezzo la sospensione della partita per circa 20' da parte del direttore di gara Edoardo Ferrari di Collegno per la rissa che si è generata tra tribuna e spogliatoi. Al rientro negli spogliatoi, i ragazzi dello Spazio Talent hanno esultato come se...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con