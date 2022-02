Carabinieri a Druento: sospeso per rissa il big match Under 17 tra Valdruento e Spazio Talent

E' stato necessario l'arrivo di due pattuglie dei Carabinieri in strada Madonna a Druento per riportare la calma, dopo una rissa scoppiata al 25' del secondo tempo della partita di cartello tra Valdruento e Spazio Talent Soccer, Girone A Under 17 di Torino.

Il Valdruento stava conducendo per 2-1 e gli animi erano già caldi per l'importanza della posta in palio, essendo uno scontro al vertice con entrambe le squadre ancora imbattute. Intorno alla metà della ripresa si scatena un battibecco tra un giocatore dello Spazio Talent in campo e uno spettatore che, si scoprirà poi, essere fratello di un giocatore del Valdruento, appoggiato alla recinzione che divide il rettangolo di gioco dall'esterno. Il giocatore dello Spazio Talent esce dal campo arrivando fin sotto le tribune, inizia la rissa, tanti dei presenti si precipitano per dividere i litiganti, lo spettatore incassa anche un pugno. L'arbitro, Edoardo Ferrari di Collegno, vede tutto e sospende la partita con i tre fischi, il Valdruento resta in campo, il Talent Soccer nei pressi degli spogliatoi, in modo da limitare contatti tra le due squadre.

La rissa continua per qualche minuto, tanto che si pensa alla sospensione definitiva della partita, infatti molta gente va via. Soprattutto per il disgusto. Nel frattempo qualcuno ha chiamato i Carabinieri che arrivano nel giro di un quarto d'ora. Intanto il direttore di gara porta a termine la partita che finisce 2-2 e con la presenza di due pattuglie di forze dell'ordine intorno al campo torna la calma. Anche a fine partita nessuno screzio né tra i calciatori né tra gli spettatori, solo tanta amarezza da parte del Spazio Talent nelle parole del Ds Raffaele Balluardo e del tecnico Beppe Mugavero, che concordano: «Abbiamo fatto una figuraccia, abbiamo perso un'occasione per fare calcio».