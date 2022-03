Vianney-Lesna Gold, bellissima fotogallery di Girolamo Cassarà

La fotogallery di Girolamo Cassarà della vittoria esterna, la terza consecutiva in questa ripresa di campionato, del Lesna Gold allenato da Lino Renga in casa del Vianney di Angelo Guerrisi, con i gialloblù due volte in vantaggio e due volte rimontati, CLICCA QUI per leggere la partita, il tabellino e le pagelle. TIENITI SEMPRE AGGIORNATO SULLE GIOVANILI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI CON LA NOSTRA APP...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con