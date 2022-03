Ginevra Carelli e Alice Gasparro, gol da Play Off

La Femminile Juventus strappa all'ultimo respiro il pass per accedere ai playoff al termine di una partita da cardiopalma: finisce in parità lo scontro direttissimo contro l'Independiente Ivrea dell'allenatrice Paola Cordella, che ben due volte ribalta il risultato con Francesca Crivellaro e la strepitosa Gaia Amoroso. Le bianconere del tecnico Cristian Monno volano alle fasi finali con il pallonetto di Ginevra Carelli e la doppietta di Alice Gasparro. L'Independiente Ivrea crea molto, soprattutto nel secondo tempo, e si rende pericolosa fino al novantesimo minuto nonostante l'assenza pesante come un macigno della punta di diamante Chiara Tantillo, che sconta due giornate di...

